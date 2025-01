Palmeiras x Oeste: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copinha

O Palmeiras venceu as duas primeiras rodadas da Copinha. Na primeira, o Alviverde goleou o Náutico-RR, por 9 a 0, que foi sua maior goleada na competição. Depois, as Crias da Academia voltaram a vencer o Santa Cruz-AC, por 5 a 0. Com isso, as Crias da Academia avançaram na competição de forma antecipada e estão na liderança

O Oeste, por sua vez, empatou a rodada de estreia, por 1 a 1 com o Santa Cruz-AC. Na rodada seguinte, goleou o time de Náutico, por 6 a 0. Todos os jogos foram realizados na Arena Barueri. A equipe rubro-negra é a segunda colocada, com quatro pontos.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Gabriel Vareta e Arthur; Rafael Coutinho, Wendell, Sorriso e Agner; Riquelme Fillipi e Giulio.



Técnico: Lucas Andrade

Oeste: Vitor; Hytalo, João Wagner, Cauã Tavares, Rhaisson; João Pedro, João Galdino; Antonio Caires, Luis Felipe e Guilherme Batista.