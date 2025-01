Judocas brasileiros abrem temporada com período de treinamento na Áustria

Um grupo de 21 judocas brasileiros abre a temporada com uma semana de treinamentos intensos ao lado de alguns dos melhores do mundo. A partir desta terça-feira, eles trabalham no vilarejo de Mittersill, na Áustria.

A maioria dos atletas levados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) são jovens que terão a chance de participar de um treinamento de campo adulto pela primeira vez, com a oportunidade de enfrentar medalhistas mundiais e olímpicos de suas respectivas categorias.

A equipe masculina conta com Chrystian Silva (60kg), Diego Isamel (60kg), Ronald Lima (66kg), Iago Oliveira (66kg), Bruno Nóbrega (66kg), Vinícius Ardina (73kg), Julio Cesar Koda (73kg), Guilherme Oliveira (73kg), Luan Almeida (81kg), Rafael Macedo (90kg), João Segatelle (90kg), Marcelo Fronckowiak (90kg), Guilherme Morais (90kg), Andrey Coelho (+100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).