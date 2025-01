Após duras críticas no Liverpool, Alexander-Arnold recebe apoio de Arne Slot

"O Trent não fez o seu melhor jogo, mas alguns outros também não fizeram o seu melhor. Se fizermos 50 ou 60 jogos em uma temporada, em alguns deles não teremos o nosso melhor desempenho. Talvez devêssemos relembrar que estes jogadores estão jogando bem, apesar de jogarem dois jogos em uma semana", disse o treinador.

"Não ficamos completamente satisfeitos com algumas partes do nosso jogo. Não foi só o Trent, havia mais coisas que podíamos ter feito melhor. Falei com ele e com outros jogadores individualmente, o que se faz depois de cada jogo. Também falei com ele antes do jogo e não vou dizer aqui as coisas que conversamos. Mostrei-lhe onde podia melhorar. Mas isso se faz depois de cada jogo. Por vezes, mostramos-lhes o que fizeram muito bem." explicou.