São Paulo inicia semana pressionado para concluir negociações antes de reapresentação

O São Paulo inicia a semana tendo de lidar com a pressão de concluir as negociações com alguns atletas antes da reapresentação do elenco, marcada para a próxima quarta-feira.

A diretoria tem conversas avançadas com Enzo Díaz, do River Plate, e um acordo com Wendell, do Porto. Os dois laterais esquerdos chegariam para suprir a principal carência do elenco comandado por Luis Zubeldía.

O que separa Wendell do São Paulo é a liberação do Porto, que tem feito jogo duro para permitir a transferência do lateral esquerdo. O clube português deseja uma compensação financeira para antecipar a saída do brasileiro, com quem possui vínculo até junho de 2025.