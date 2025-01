Palmeiras pode conquistar vaga antecipada à segunda fase da Copinha; veja cenários

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Santa Cruz-AC, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri. Depois da goleada na estreia, o Verdão pode conquistar a vaga antecipada à segunda fase do torneio.

No primeiro compromisso pelo principal torneio de base do Brasil, as Crias da Academia bateram o Náutico-RR por 9 a 0. Os gols foram marcados por Luighi (duas vezes), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Thalys (duas vezes), Agner e Sorriso.

Com esse resultado, o Verdão assumiu a ponta do Grupo 19, com três pontos conquistados e nove de saldo de gols. Santa Cruz-AC e Oeste estão em segundo e terceiro, respectivamente, com um ponto somado devido ao empate no primeiro jogo. O Náutico-RR é o lanterna, zerado.