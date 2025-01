Juventude vence América-RN e garante classificação antecipada à segunda fase da Copinha

O Juventude está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Nesta segunda-feira, o time venceu o América-RN por 3 a 1, em Santana de Parnaíba, e garantiu a vaga antecipada no torneio.

Com o resultado, a equipe gaúcha atingiu seis pontos e se manteve na liderança do Grupo 12. O segundo colocado da chave é o Comercial de Tietê, com três.

O América-RN ocupa a quarta posição, com apenas um ponto, assim como o Operário de Caarapó, em terceiro. Ambos não podem mais alcançar o Papo.