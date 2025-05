Transmissão ao vivo de Mushuc Runa x Cruzeiro: veja onde assistir

Muschuc Runa e Cruzeiro medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Olímpico de Riobamba, no Equador, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo? O Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo.

As duas equipes já se enfrentaram em duelo que terminou com vitória dos equatorianos. Os brasileiros foram superados por 2 a 1, no Mineirão.