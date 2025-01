Atlético-MG vence Nova Iguaçu pelo placar mínimo e desencanta na Copinha

O Atlético-MG venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse foi o primeiro triunfo do Galo na competição, já que havia perdido para o Guarani na estreia.

Com o resultado positivo, o Atlético-MG pulou para a segunda colocação do grupo 5, com três pontos conquistados, atrás do líder Guarani, que está com 100% de aproveitamento. O Nova Iguaçu aparece em terceiro, com uma unidade, e o Francana amarga a lanterna, com a mesma pontuação.

Contra o Nova Iguaçu, a tarefa ficou mais fácil para o Atlético a partir dos 23 minutos da primeira etapa, quando Luiz Phelipe deixou a equipe carioca com um a menos. O zagueiro interrompeu uma chance clara de gol dos mineiros com falta e foi mandado mais cedo para o vestiário pela arbitragem.