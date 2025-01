Possível saída de Jair acirra disputa por vaga na zaga titular do Santos

Titular na última temporada, o zagueiro Jair pode deixar o Santos em 2025. Se a saída do jovem for concretizada, os demais defensores do elenco do time praiano disputarão uma vaga no time titular.

Além de Jair, o principal zagueiro do Peixe é Gil. O jogador de 37 anos disputou 50 jogos em 2024 e renovou o vínculo com o Alvinegro até o final da atual temporada. Assim, o defensor inicia o ano com uma espécie de "cadeira cativa" na zaga.

Portanto, a disputa se limita a três jogadores: João Basso, Luan Peres e Luisão. A não ser que o clube contrate algum zagueiro, estas são as outras opções que o Peixe possui no setor.