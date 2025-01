Grêmio goleia o Vitória da Conquista e tem estreia tranquila na Copinha

O Grêmio goleou o Vitória da Conquista-BA por 4 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio Ninho da Garça, pela 1ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi válido pelo grupo 21 do principal torneio de base do país.

Com o triunfo, o Grêmio assumiu a liderança da chave, com três pontos e mais saldo de gols em relação ao Atlético Guaratinguetá, que venceu o Porto Vitória por 2 a 0 na rodada.

O Grêmio abriu o placar logo aos três minutos de jogo, com Alysson. O atacante recebeu passe do lateral Igor após lançamento de Viery e deslocou o galeiro com categoria.