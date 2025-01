Fortaleza cede empate ao Carajás em estreia pela Copinha

Neste domingo, pela primeira rodada da do Grupo 25 da Copinha, o Fortaleza empatou com o Carajás-PA por 2 a 2. Kauê Canela e Lucca Prior marcaram para o time cearense, enquanto Higor e Kafuringa deixaram para os paraenses. A partida aconteceu no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP).

Diante do empate, o Fortaleza começou a Copinha na liderança do Grupo 25. Porém, Ituano, São Bento e Carajás-PA também somam apenas um ponto e mesmo saldo de gols. Desta maneira, as próximas rodadas serão decisivas para a classificação.

Pela segunda rodada, o Fortaleza, nesta quarta-feira (8), enfrenta o São Bento, às 19h (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques da Silva. Mais cedo, às 16h45, no mesmo local, Ituano e Carajás-PA também duelam.