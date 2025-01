Com segundo tempo frenético, Liverpool e United empatam clássico pelo Inglês

Após um primeiro tempo sem emoções, as equipes voltaram com mais ímpeto para a etapa final. Aos sete minutos, o United surpreendeu. Bruno Fernandes costurou da esquerda para o meio e deu um lindo passe para Lisandro Martínez. O zagueiro argentino recebeu na grande área, bateu forte no alto e marcou o primeiro gol dos visitantes em Anfield desde 2018.

Todavia, a alegria do time de Manchester não durou muito tempo. Isso porque o Liverpool empatou o clássico sete minutos depois do gol. Gakpo recebeu bom passe de Mac Allister no lado esquerdo da área, fintou o zagueiro De Ligt e bateu de pé direito no ângulo do goleiro Onana.

Motivado pelo empate, o Liverpool seguiu pressionando o United e, aos 25 minutos, virou a partida. Após cruzamento na área, Mac Allister cabeceou em direção ao gol, mas a bola bateu no braço de De Ligt. Com auxílio do VAR, o árbitro reviu o lance e assinalou a penalidade para os donos da casa. Na cobrança, Salah bateu no canto esquerdo de Onana, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o tento.

Contudo, o United não jogou a toalha. Aos 34 minutos, Garnacho recebeu de Bruno Fernandes na esquerda, levou a bola para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Diallo. O atacante finalizou de primeira no canto, e Alisson nada pôde fazer. Tudo igual novamente.

No último lance, aos 51 minutos, o United teve a bola do jogo. Zirkzee recebeu na direita, invadiu a área e passou para Maguire, livre de marcação. O zagueiro, no entanto, bateu de primeira para fora e desperdiçou o que seria o gol da vitória do time visitante.

Fulham empata com Ipswich em casa