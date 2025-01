Elenco do São Paulo na Copinha conta com quatro jogadores que já jogaram pelo profissional

O São Paulo estreia na Copinha neste sábado. O elenco do Tricolor Paulista na competição conta com quatro jogadores que já entraram em campo pelo profissional.

O volante e capitão da equipe Felipe Negrucci é o atleta com mais experiência no profissional. O jogador, que irá disputar sua quarta Copinha, participou de dois jogos pelo time de cima em 2023, contra o Tigre, pela Sul-Americana, e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele soma, ao todo, 28 minutos em campo.

O jovem atacante Henrique Carmo fez parte do elenco profissional do São Paulo em 2024. O atleta de 18 anos ganhou 12 minutos no triunfo do Tricolor sobre o Vitória, por 2 a 1, pelo Cameponato Brasileiro. Ele foi relacionado para 19 jogos da equipe no ano.