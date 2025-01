Com gol contra no fim, Lyon bate Montpellier em casa pelo Francês

O Lyon venceu o Montpellier por 1 a 0, em casa, no Groupama Stadium, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O gol saiu aos 46 minutos do segundo tempo, após Fayad marcar contra o próprio patrimônio.

O Lyon, com a vitória, chegou aos 28 pontos e subiu para a quinta colocação. O time mandante encostou no Lille, que tem 28 unidades e abre o G4 do Francês por conta do saldo de gols. Por sua vez, com o sinal de alerta ligado, o Montpellier continuou estacionado na última posição (18º) com apenas nove pontos conquistados.

Pela 17ª rodada do Campeonato Francês, no próximo sábado (11), o Lyon visita o Brest, às 13h (de Brasília), no Stade Francis-Le Blé. Já o Montpellier encara, no dia 12, um domingo, o Angers, às 13h15, no Stade de la Mosson-Mondial 98.