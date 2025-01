Em jogo equilibrado, Juventude vence Comercial Tietê em estreia pela Copinha

Pela segunda rodada da Copinha, o Juventude retorna aos gramados na segunda-feira (6), para enfrentar o América-RN, às 15h15 (de Brasília), no Estádio José Ferreira Alves. Por sua vez, o Comercial Tietê pega o Operário Caaropoense, no mesmo dia, às 13h, no mesmo estádio.

O gol do Juventude saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Após erro na saída de bola do Comercial Tietê, Gui Teixeira recuperou a posse de bola e passou para Roberson, que finalizou na saída do goleiro para dar números finais a partida.