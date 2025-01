Com gols no fim, Vitória vence São José-RS em estreia na Copinha

O Vitória venceu o São José-RS por 2 a 0 na estreia da Copinha, em duelo que ocorreu nesta sexta-feira, no Estádio José Vessi, em Cravinhos-SP. No final do jogo, Lohan e João Pedro marcaram os gol da vitória do time baiano.

Com o triunfo, o Vitória somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do Grupo 8. O Comercial, que venceu o Retrô por 1 a 0, também nesta sexta-feira, é o segundo colcoado. Já o São José-RS ocupa a lanterna da chave pelo saldo de gols.

Ambos os times voltam a campo para a próxima rodada na segunda-feira, novamente no estádio José Vessi. O Vitória encara o Retrô, às 15h (de Brasília), enquanto o São José-RS duela contra o Comercial, às 12h45.