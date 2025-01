São Paulo divulga informações da fase de grupos da Copinha; confira

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, começa nesta quinta-feira. O São Paulo, tetracampeão (1993, 2000, 2010 e 2019), estreia neste sábado e divulgou informações sobre a fase de grupos da competição. O Tricolor paulista ficará em Jaú, no interior paulista.

A primeira partida do São Paulo, que está no Grupo 11 da competição, acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), diante do Serra Branca (PB), no Estádio Zezinho Magalhães. A partida conta com transmissão do SporTV.