Diretor do Corinthians justifica o alto número de contratações para a base: "Vamos colher os resultados"

Claudinei Alves, diretor das categorias de base do Corinthians, justificou o alto número de contratações para as duas principais categorias de base do clube. O dirigente entendeu que era necessário adquirir novos atletas após a Copinha de 2024 e destacou o importante papel das categorias sub-16 e sub-18 neste processo.

"Graças a Deus, após a conquista da Copinha, 13 jogadores vieram para o lado de cá, no profissional, e outros foram embora, esvaziando nosso sub-20", explicou Claudinei em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Logo após o 11º título de Copa SP, nomes como João Pedro Tchoca, Ryan, Breno Bidon, Higor e Arthur Sousa deixaram a categoria sub-20, enquanto Léo Mana e Kayke passaram a alternar entre base e profissional. Alguns atletas que fizeram parte da campanha da conquista da Copinha foram negociados, como Vitor Meer, Kaio Henrique, Adryan e posteriormente Pedrinho.