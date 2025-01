Ceará anuncia renovações do ex-Corinthians Rafael Ramos e do goleiro Bruno Ferreira

? Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 2, 2025





Já o goleiro Bruno Ferreira, que assumiu a titularidade do clube cearense após lesão de Richard, entrou em campo em 16 oportunidades na última temporada.

O atleta de 30 anos foi contratado em 2022, junto ao Náutico, e teve papel importante na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, o Ceará conta com um calendário cheio. A equipe terá as disputas do Brasileirão, do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. O clube volta aos gramados no dia 18 de janeiro, às 16h40 (de Brasília), quando recebe o Tirol, no Castelão, pela estreia do estadual.