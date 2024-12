Lázaro agradece o Palmeiras e aparece treinando junto ao elenco do Almería

No acordo com o Almería, o Palmeiras tinha a opção de ampliar o vínculo do jogador até julho de 2025. Contudo, pensando no planejamento da próxima temporada, o clube decidiu por liberá-lo.

Apesar de ter cotado a permanência de Lázaro, o Palmeiras aguardava o fim da temporada para definir o futuro do atleta. O jogador chegou ao Palmeiras em fevereiro deste ano e enfrentou grande concorrência no setor. Assim, não conseguiu se firmar na equipe. Além disso, nesse período, o atacante sofreu com problemas na coxa e, mais recentemente, com dores no joelho.