Premiados no Globe Soccer Awards, Neymar e Jorge Jesus são homenageados com bolo pelo Al-Hilal

Anteriormente, Jorge Jesus já havia sido eleito o melhor treinador da temporada 2023/2024 do Campeonato Saudita. Sob seu comando, o Al-Hilal quebrou diversos recordes ao terminar a competição de forma invicta (31 vitórias e três empates em 34 partidas) com 96 pontos, e conquistou quatro troféus: Campeonato Saudita, Copa do Rei e duas Supercopas da Árabia Saudita.

O time também bateu o recorde de vitórias consecutivas na história do futebol mundial ao conseguir emplacar 34, somando todas as competições, e entrou no Guinness World Records após superar o clube galês The News Saints, que atingiu 27 triunfos em sequência na temporada 2016/2017.