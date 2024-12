Marílson Gomes dos Santos: o único brasileiro tricampeão da São Silvestre

Um dos maiores nomes das provas de fundo do atletismo brasileiro, o atleta olímpico Marílson Gomes dos Santos - disputou a maratona em três edições de Jogos Olímpicos -, sempre é reverenciado por suas performances, ainda mais quando as corridas de rua ganham evidência no calendário, especialmente a Corrida Internacional de São Silvestre.

Marílson Gomes dos Santos, nascido em Ceilândia (DF), em 6 de agosto de 1977, teve uma trajetória profissional incrível. Treinado por Adauto Domingues, no SESI, de Santo André, e depois na BM&FBovespa, em São Caetano do Sul, fez carreira em pista, com uma transição de grande sucesso para as corridas de rua.

O atleta foi bicampeão da Maratona de Nova York (2006 e 2008), uma das mais tradicionais do mundo, e é o único brasileiro tricampeão da Corrida Internacional de São Silvestre (2003, 2005 e 2010). Foi top 8 na maratona (5º colocado) nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.