Vasco acerta contratação de Fernando Diniz como técnico até o fim de 2026

O Vasco acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. Ele vai ocupar cargo deixado por Fábio Carille, demitido no fim do mês passado.

O que aconteceu

O contrato do treinador vai até o fim de 2026. As negociações avançaram nos últimos dias, quando as partes chegaram a um acordo financeiro.

Diniz chega ao clube na segunda-feira. Ele tem a missão de afastar a crise, uma vez que a equipe não vence há sete partidas, e vive situação complicada no Brasileiro e na Sul-Americana.