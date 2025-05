Com Felipe Anderson, Palmeiras inicia preparação para o Choque-Rei

Na última quarta, o Verdão derrotou a equipe paraguaia por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Este resultado garantiu o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio continental com duas rodadas de antecedência.

Com 100% de aproveitamento até o momento, o Alviverde ainda garantiu a liderança do Grupo G. Com 12 pontos, a equipe abriu oito unidades de vantagem para o Cerro Porteño, que tem quatro e é o segundo colocado.

Com a classificação antecipada na Libertadores e em uma sequência de três vitórias seguidas, o Palmeiras tenta manter a confiança elevada para se manter na liderança do Brasileirão. No momento, os comandados de Abel registram 16 pontos, seguidos pelo Red Bull Bragantino, que também tem 16, mas é superado nos critérios de desempate.