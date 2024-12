São Silvestre começa entrega de kits nesta sexta-feira

A Expo São Silvestre abre suas portas nesta sexta-feira (27/12), às 9h, na Bienal do Parque Ibirapuera. Espera-se que mais de 120 mil visitantes compareçam durante os quatro dias que antecedem a 99ª Corrida Internacional de São Silvestre. Além da entrega de kits, o espaço de 7.000 m² do icônico Pavilhão Ciccillo Matarazzo abrigará mais de 30 estandes com ativações, exposições e vendas de diversas marcas esportivas. Neste ano, o destaque é para os produtos oficialmente licenciados da Prova.

Para os 37.500 inscritos, a retirada dos kits será da seguinte forma: nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 18h. O atleta deve apresentar um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail. Se a retirada for feita por um terceiro, é necessário apresentar uma cópia do documento do corredor, além da própria identificação. Atenção: não serão entregues kits no dia ou após o evento.

Uma importante novidade para a São Silvestre 2024 será a Largada em Ondas. A divisão dos pelotões foi baseada nos paces/ritmos informados no momento da inscrição. Os atletas podem consultar seu pelotão antecipadamente no site oficial, utilizando o CPF. A programação da Prova no dia 31/12 (terça-feira) terá início às 7h25min, com a categoria Cadeirantes. Às 7h40min, será a vez da Elite feminina. Às 8h05min largam a Elite masculina, Pelotão Premium, Cadeirantes com Guia e o Pelotão Geral. Este último grupo será subdividido em três grandes bolsões: Azul, Verde e Vermelho. Consulte o Manual do Atleta para as informações sobre como acessar seu bolsão de largada. A recomendação é chegar com uma hora de antecedência.