Chelsea é superado pelo Fulham e pode perder a vice-liderança do Inglês nesta rodada

Nesta quinta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Fulham no Stamford Bridge e perdeu por 2 a 1, de virada. O gol dos mandantes foi marcado por Cole Palmer, enquanto Harry Wilson e Rodrigo Muniz viraram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Enzo Maresca ficou com os mesmos 35 pontos, na vice-liderança da competição. O time quebrou a sequência de nove jogos sem perder e ainda pode ceder a posição para o Arsenal, que apresenta 33, em quarto. O rival encara o Ipswich, nesta sexta-feira. Do outro lado, o Fulham pulou para oitavo, agora com 28 somados.

O Chelsea retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Ipswich Town, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Portman Road. Já no domingo, também pela 19ª rodada, o Fulham encara o Bournemouth no Craven Cottage. A partida acontece às 12h.