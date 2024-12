Athletico-PR confirma chegada do atacante Luiz Fernando; confira detalhes

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luiz Fernando, que estava no Atlético-GO. O atleta de 28 anos assinou vínculo com o Furacão até junho de 2026.

Luiz Fernando, portanto, é o primeiro reforço do time paranaense para a próxima temporada. Em 2025, o Athletico-PR disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e, por isso, visa reforçar e reformular o elenco.

O atacante estava no Atlético-GO desde 2022. Na última temporada, ele foi um dos poucos destaques da equipe goiana, que também foi rebaixada à Segunda Divisão, com 21 gols marcados em 53 partidas disputadas. O jogador também acumula passagens por Botafogo e Grêmio.