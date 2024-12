Oscar revela mensagens de Lucas e projeta "grandes títulos" no São Paulo

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 25, 2024

O meio-campista também comentou sua última temporada na China, pelo Shangai Port. Além disso, projetou uma nova passagem com muita ambição e "máximo" de comprometimento.

"O último ano foi um dos meus melhores anos em Shangai. Mais de 30 assistências, 16 gols. Estou em uma fase boa, tanto técnica quanto fisicamente. Então, espero chegar aqui no São Paulo e ajudar o máximo que eu posso a conquistar grandes títulos e fazer grandes jogos", cravou.

Sua melhor temporada foi justamente a última, em 2024. Ele concedeu incríveis 29 passes para gol em 39 jogos. Isso além dos 16 gols marcados. Até então, sua melhor época havia sido 2018, quando também estufou as redes 16 vezes e deu 18 assistências.

O jogador, que estava atuando no futebol chinês, acertou um acordo com o Tricolor Paulista pelas próximas três temporadas, até 2027. Inicialmente, o meia e sua família teriam descartado uma volta ao futebol brasileiro, mas depois teriam mudado de ideia. O São Paulo irá arcar com todo o salário e valores do jogador de 33 anos, sem qualquer tipo de ajuda de um investidor ou patrocinador.