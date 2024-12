Os cinco momentos mais decepcionantes dos clubes nordestinos em 2024

Mateus Lotif

2 - Segundo turno do Bahia

O Bahia foi uma das surpresas do Brasileirão no primeiro turno, chegando a figurar no G4 da tabela até a 16ª rodada. No entanto, o segundo semestre do Tricolor Baiano não foi como se esperava. No returno da competição nacional, o Bahia venceu apenas seis partidas e perdeu nove. Tal desempenho fez com que o Esquadrão de Aço saísse da disputa por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No final, o clube ainda se garantiu na Pré.

Letícia Martins/EC Bahia

3 - Reforços do Vitória que não embalaram

De volta à Série A em 2024, o Vitória foi um dos clubes que mais se reforçou para a disputa do torneio. Entre as contratações, alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro e mundial encheram o torcedor de esperança. No entanto, jogadores como Cristián Zapata, Luan, Jean Mota e Luiz Adriano não conseguiram mostrar seu melhor desempenho na equipe, sendo que alguns saíram antes mesmo do fim da temporada.