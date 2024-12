De "burro" a artilheiro do Brasil: como Yuri Alberto deu volta por cima no Corinthians em 2024

A temporada 2024 de Yuri Alberto pode ser definida em apenas uma palavra: superação. O atacante iniciou o ano em descrédito com a torcida do Corinthians, mas encerrou em alta o ostentando a artilharia do Brasil.

Yuri Alberto já teve sinais de que a temporada seria difícil logo nos primeiros jogos. Na terceira partida da equipe em 2024, contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, o atacante passou por uma situação no mínimo curiosa com o técnico Mano Menezes.

O treinador, em determinado momento do jogo, perdeu a paciência com o camisa 9 e questionou: "Você é burro?". A cena viralizou nas redes sociais. Depois, Mano abraçou Yuri Alberto e, em entrevista coletiva, disse estar arrependido do ato.