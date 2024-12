Pedro Lourenço revela entusiasmo com Dudu no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Dudu. O reforço é considerado um diferencial para a equipe na temporada 2025, tanto que o gestor da SAF do clube, Pedro Lorenço, mostrou empolgação com a chegada do atleta.

"Com muita alegria, com muito prazer, estou muito entusiasmado, e ele também está muito entusiasmado em voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, que já vestiu. Estamos falando do Dudu, que tem a camisa 7, tem novo dono a partir de hoje, que é o Dudu", disse, em entrevista ao programa Bastidores, da Itatiaia.