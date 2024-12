Bayern de Munique mira alvo do Barcelona para janela de transferências

O Bayern de Munique está de olho em uma das grandes promessas da Espanha. Alvo do Barcelona na última janela de transferências, Nico Williams entrou na mira do clube bávaro, que pode frustrar os catalães no sonho de conseguirem o atacante do Athletic Bilbao.

Segundo o jornal alemão Sport Bild, Williams já foi observado pelo Bayern no passado e está no topo da lista de nomes do clube para o ataque. A cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e o alto salário do espanhol, no entanto, seriam os principais entraves para a negociação. O atacante tem contrato com o Athletic Bilbao até junho de 2027.

ANDER GILLENEA / AFP