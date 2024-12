João Victor aprova Carille no Vasco e não descarta volta ao Corinthians: "Quem sabe no futuro"

"Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele [Carille], mas tenho certeza que será um reencontro muito bom. O Carille é uma pessoa do bem, um técnico de expressão no cenário brasileiro. Espero fazer um grande ano em 2025, acho que ele vai somar muito no nosso time. Carille é um cara muito sério. Organizando o setor defensivo, depois ele terá mais tempo para acertar o ataque. Acho que vai ser um ano muito bom, vamos entrar em todos os campeonatos para brigar pelo título", disse o atleta de 26 anos.

"A torcida pode esperar o melhor possível. A gente sabe que a característica dele é sim um pouco mais defensiva. Se a gente acertar nosso setor defensivo e tomar menos gols, estaremos mais próximos das vitórias. Fazendo o que ele mais sabe fazer que, no meu modo de ver, é essa questão defensiva, isso facilita para que a gente ganhe os jogos", acrescentou.

João Victor também foi questionado sobre o Corinthians, seu ex-time. Durante o evento de Paulinho, ele, mesmo não estando mais no clube, recebeu carinho de torcedores corintianos e disse amar a equipe paulista.

O zagueiro, ainda, não descartou um retorno ao clube que o revelou no futuro, mas ressaltou que tem contrato com o Vasco e pretende cumpri-lo. Seu vínculo com os cariocas vai até o fim de 2028.

"Tenho um carinho enorme por todos os clubes que passei. Eu amo muito a torcida do Corinthians e hoje a do Vasco também. Feliz por eles gritarem meu nome, tenho um carinho enorme pela torcida e amo muito o clube. Aonde eu estiver vou torcer por eles", afirmou.

"Nunca a gente pode dizer que não vai voltar. Tenho um carinho muito grande pelo clube. Mas, hoje, tenho contrato com o Vasco e espero cumprir. Quem sabe mais para frente, no futuro. Agora não tem como cravar, quero fazer um bom ano pelo Vasco. Mas o carinho e o respeito que tenho pelo Corinthians vai sempre continuar", concluiu.