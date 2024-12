Grato ao Santos, André deixa balada para trás e muda de vida após aposentadoria

André disputou 94 partidas com a camisa do Santos, marcou 41 gols e conquistou três títulos: Campeonato Paulista de 2010, Copa do Brasil de 2010 e Recopa Sul-Americana de 2012. Ele também passou por clubes como Vasco, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG e Ponte Preta, mas o Peixe tem um espaço especial em sua memória.

"O Santos representou tudo para mim. Eu morei aqui, foi minha casa. Vivi por muito tempo aqui. O Santos foi o clube que abriu as portas para mim no futebol. O Santos é tudo para mim", relembrou.

O ex-atacante, aliás, teve a oportunidade de voltar a jogar na Vila Viva Sorte recentemente, em jogo beneficente realizado na casa alvinegra.

"Chegar aqui em Santos já foi legal. 16 anos depois voltar a Santos é bom demais. É um lugar e uma cidade especial. Esse metro quadrado é especial. Morava aqui no segundo andar. De madrugada a gente invadia os camarotes para pegar uma sobras de comida. Já corri pela Vila quando estava vazia...É especial demais voltar à Vila", declarou.

No Santos, André formou uma parceria de sucesso com Neymar e agora torce para que o atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, volte a vestir a camisa alvinegra.

"Não sei se vem, mas eu torço para que sim. Estamos na torcida para que venha, que dê tudo certo. É um pouco complicado, mas tomara que venha para que essa nova geração possa ver ele de perto e fazer o Santos voltar a ser vencedor", finalizou.