Título de João Fonseca no Next Gen ATP Finals repercute no mundo do tênis

Marcelo Meyer, treinador consagrado, revelou um encontro com João Fonseca em março de 2024, elogiando o trabalho do jovem com seu técnico, Guilherme Teixeira, e com sua família.

"A família do João me parece ter muito equilíbrio e controle da situação e está aproveitando muito este momento, vendo o desempenho e a felicidade do próprio filho. O que eu posso afirmar com muita convicção é que, se nada de extraordinário acontecer com este garoto, João Fonseca trará muitas alegrias para o Brasil e ao tênis brasileiro", postou Marcelo em seu Instagram.