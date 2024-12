Dybala decide com gols e assistência e Roma goleia o Parma no Italiano

Com a vitória, a Roma subiu para a décima posição da Serie A, com 19 pontos em 17 jogos. O Parma está na 15ª posição, com 15 pontos e o mesmo número de partidas.

A Roma volta a campo pela competição no próximo domingo (29), quando visitará o Milan, às 16h45 (de Brasília). Por sua vez, o Parma jogará um dia antes contra o Monza, em casa, às 11h.

Os gols do jogo

A Roma abriu o placar aos sete minutos, com Paulo Dybala fazendo de pênalti. Cinco minutos depois, Saelemaekers recebeu cruzamento de Angeliño e ampliou.

No segundo tempo, a Roma controlou a partida e fez mais três. Aos seis, Paulo Dybala fez o terceiro e aos 30, Leandro Paredes marcou de pênalti. Por fim, Dovbyk recebeu de Dybala dentro da grande área e fechou a conta.