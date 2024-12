Técnico do Fenerbahce, José Mourinho passará por cirurgia em Portugal

Técnico do Fenerbahce, José Mourinho passará por uma cirurgia em Portugal para remover a vesícula. A informação é do jornal A Bola, que ainda diz que o objetivo do treinador é resolver um problema que "afetava sua qualidade de vida".

O procedimento é tratado como algo simples e rapidamente recuperável. A delegação do Fenerbahce recebeu um período de folga de fim de ano, então a expectativa é de que José Mourinho esteja à disposição para o próximo compromisso da equipe.

Após empatar em 1 a 1 com o Eyupspor nesta sexta-feira, o Fenerbahce volta a campo apenas no dia 5 de janeiro, quando enfrentará o Hatayspor pelo Campeonato Turco.