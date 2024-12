Osasco vira sobre o Brasília e cola na liderança da Superliga Feminina de vôlei

Na noite deste sábado, o Osasco virou sobre o Brasília, por 3 sets a 1 (22/25, 25/16, 25/18 e 25/16), pela 11ª rodada da Superliga Feminina de vôlei. No Ginásio José Liberatti, a equipe da casa foi surpreendida no primeiro set, mas dominou o resto da partida para sair com a vitória.

Com o resultado, o Osasco assume a vice-liderança da tabela, com os mesmos 26 pontos do líder Praia Clube, mas com duas vitórias a menos. O Brasília, por sua vez, fica com 12 pontos, em oitavo lugar.

Ambas as equipes voltam à quadra apenas em 2025. O Osasco enfrenta o Unilife Maringá, no dia 7 de janeiro, às 20h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Já o Brasília visita o Sesc Flamengo, na mesma data, às 18h30.