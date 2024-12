Zagueiro do sub-20, Gabriel Vareta vê ano "desafiador" no Palmeiras em 2024 e projeta disputa da Copinha

O Palmeiras começou o ano tropeçando na Copinha e caiu logo na terceira fase, sendo eliminado pelo Áster Itaquá. As Crias da Academia, porém, se recuperaram e chegaram longe na maioria dos torneios, conquistando inclusive o título do Campeonato Brasileiro depois de bater o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque.

Posteriormente, o sub-20 foi eliminado no Paulista, pelo Novorizontino, e acabou com o vice da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo São Paulo, de virada, no Morumbis. Nesta temporada, Gabriel Vareta disputou 37 jogos e marcou três gols. Ele citou os momentos de superação após lesões durante o ano e ajuda que teve do grupo.

"A gente se protege bastante, é uma equipe muito unida tanto a equipe quanto a comissão. Todos em ajudaram. Tive duas lesões, que foram leves, mas foram lesões também e me atrapalharam um pouco. No início de temporada, a gente acaba perdendo a Copinha, então muitas coisas aconteceram. Logo após a Copinha eu perco um dos meus tios e depois agora no meio do ano também perdi um outro tio meu. Então, eu acho que esse foi o que fez minha temporada ser um pouco desafiadora para mim como pessoa e como atleta", contou à Gazeta Esportiva.