São Paulo: Zubeldía vê James como erro e garante: 'Seremos campeões da Libertadores'

"Estou convencido que será neste ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 nós seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer que estou colocando muita pressão, mas estou convencido. Agora, temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir, mas estou convencido que se formos dando passos fortes podemos ganhar a Libertadores. Ou vamos seguir insistindo. E a maneira é ingressar ano após ano", acrescentou.

Zubeldía também voltou a falar sobre o caso James Rodríguez. Ele enxerga a contratação do colombiano como erro e fez ponderações sobre a frustrante passagem do jogador pelo Morumbis.

"Creio que a questão do James passou complementariedade no meio futebolístico. Me atrevo a dizer que no Rayo Vallecano vai passar o mesmo. A primeira pergunta que tem de fazer ao contratar um jogador, que creio que fizeram, não estou dizendo que não, precisaria falar com o Dorival e a comissão sobre a falta de um 10, como falta agora. Falta um 10. Entregamos alguém que tem bola parada, que joga bem com a bola. A segunda pergunta é: Em que posição vai jogar? Vai jogar atrás do 9. E quem vai tirar? Vamos tirar o Luciano. E o Luciano está mal? Não. Tem 15 gols por temporada. E como vamos questionar isso?", declarou o comandante.

"Luciano fica no banco? James fica no banco? O que passou com o James quando foi reserva em cada time? Não se levantou isso. Por que precisa jogar. São perguntas que têm de se fazer. Não é só dizer: 'Me falta um 10, vamos trazer um 10'. Tem que ver quem trazer, se podem se complementar. Em todo caso, diria: 'Me traz um 10 que pode jogar nos lados, que possa complementar Calleri, Luciano e Lucas, que se alguém sair ele possa jogar por dentro, mas também possa jogar por fora'. Para me dar possibilidades e ter todos como atores principais e importantes numa ideia de jogo. O que aconteceu com o James é que é muito centralizado e precisava jogar ali, ali, ali e ali tinha outros jogadores", finalizou.

O técnico Luis Zubeldía terminou sua primeira temporada à frente do São Paulo com 55% de aproveitamento. Foram 21 vitórias, 12 empates e 12 derrotas em 45 jogos.

O desempenho do time na reta final do Brasileiro levantou dúvidas se o treinador permaneceria em 2025. Contudo, a diretoria assegura a sequência do trabalho. Zubeldía, inclusive, participa do planejamento para a próxima temporada e tenta ajudar o clube a contratar reforços. Dois dos principais alvos são Wendell e Oscar.