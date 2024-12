Promessas do rugby brasileiro ganham bolsa e vão à África do Sul em 2025

Dois jovens talentos brasileiros estão de malas prontas rumo a um dos países mais tradicionais do rugby mundial: a África do Sul. Aos 18 anos, João Gabriel Ribeiro e Túlio Oliveira são atletas da Seleção e passarão os próximos cinco meses no país africano.

A dupla foi contemplada com a Bolsa Michel Etlin, oferecida por um grupo de ex-jogadores, e terá a oportunidade de treinar e estudar na Stellenbosch Academy of Sport, um dos principais centros de formação do mundo.

"Esta bolsa comprova que o trabalho está sendo bem feito. Comecei a jogar rugby ainda criança e agora espero aprender ainda mais sobre a modalidade, atuando em altíssimo nível. Estarei lá com os melhores e depois espero voltar para ajudar o rugby brasileiro. Sonho em disputar uma Copa do Mundo e este é mais um passo rumo ao objetivo", comemorou, João Gabriel, que disputou o Pré-Olímpico de Rugby Sevens este ano, em Mônaco.