Rodrygo exalta Vini Jr. após conquista da Copa Intercontinental: "Exemplo de superação"

Nesta quarta-feira, pela final da Copa Intercontinental, o Real Madrid encarou o Pachuca no Lusail Stadium, venceu por 3 a 0 e ergueu o troféu. Autor de um dos gols do clube espanhol, Rodrygo parabenizou Vini Jr. pela conquista do prêmio de melhor jogador do mundo no The Best e exaltou o grupo comandado pelo treinador italiano Ancelotti.

"É muito importante, muito legal. Peguei o começo do Vini desde o Brasil, a gente não chegou a jogar contra no profissional, só na base. Ele chegou um ano antes aqui (Real Madrid), a gente sempre se falava, vimos todas as dificuldades que ele passou, então é um exemplo de superação pra mim", disse o brasileiro, em entrevista ao SporTV.

"Depois de tudo que ele passou, hoje está se tornando o melhor jogador do mundo. Estou muito feliz, sempre me alegro pelas conquistas dos meus amigos. Convivo com ele todos os dias, vejo todo o trabalho dele. Ver ele receber esse prêmio foi um motivo de muita alegria", continuou.