Entre títulos e frustração, Palmeiras terminou os últimos três Brasileiros sem vitória na 38ª rodada

O Palmeiras conquistou dois dos últimos três Campeonatos Brasileiros e não teve vitória na última rodada em nenhum deles. Nesta temporada, o Alviverde se despediu do Brasileirão com uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Allianz Parque, e ficou com o vice-campeonato.

O Verdão, então, terminou o ano com um gosto amargo. A equipe chegou à última rodada com chance de ser campeão, mas, para isso, precisava vencer seu jogo e torcer pela derrota do Botafogo. Resultados que não aconteceram. Assim, o Palmeiras terminou o Brasileiro em segundo lugar, com 73 pontos.

Já em 2023, o Palmeiras conquistou o bicampeonato Brasileiro e foi para o último jogo do ano praticamente campeão. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e faturou a taça, com 70 pontos, ficando a dois pontos do vice-campeão, Grêmio.