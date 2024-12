Com brilho de Vini e Rodrygo, Real Madrid vence Pachuca e conquista a Copa Intercontinental

Nesta quarta-feira, pela final da Copa Intercontinental, o Real Madrid encarou o Pachuca no Lusail Stadium, no Catar, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Mbappé, Rodrygo e Vinicius Júnior, eleito melhor jogador do mundo na última terça-feira.

Com o resultado positivo, o Real Madrid levantou a taça do torneio e chegou ao seu nono troféu. O time espanhol é o primeiro a conquistar uma competição considerada como mundial, que envolve campeões continentais, de quatro formatos diferentes. Vale destacar que foi o primeiro e único jogo da equipe comandada por Carlo Ancelotti nesta Copa Intercontinental. Do outro lado, o Pachuca, que chegou em sua primeira final de mundial, eliminou Botafogo e Al Ahly, mas ficou com o vice.

O Real Madrid retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Sevilla, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), pelo Estádio Santiago Bernabéu. Do outro lado, o Pachuca duela diante do Santos Laguna. O jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Mexicano, acontece às 22h, no Estádio Hidalgo.