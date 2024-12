BAP confirma José Boto como diretor técnico e garante permanência de Filipe Luís no Flamengo

BAP ainda revelou que, antes da decisão de manter Filipe Luís no cargo, o clube conversou com outros técnicos. Ele também disse que houveram conversas com demais diretores técnicos, além de Boto.

"Foram muitas conversas. Nós chegamos no nome do Filipe, não só porque ele está no clube, mas conversamos com outros técnicos também. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas, alguns que jamais foram citados na mídia", afirmou BAP.

O mandatário será presidente do Flamengo durante o triênio 2025/2026/2027. BAP superou Rodrigo Dunshee, aliado de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo nos últimos dois triênios, para ficar com o cargo.