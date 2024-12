Atalanta goleia Cesena e avança às quartas de final Copa da Itália

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Atalanta recebeu o Cesena no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, goleou por 6 a 1 e se classificou para as quartas. Zappacosta, De Ketelaere (2), Samardzic (2) e Brescianini balançaram as redes para os mandantes, enquanto Ceesay descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, a Atalanta avançou para as quartas de final da competição nacional e já conhece seu próximo adversário: o Bologna. Do outro lado, com a derrota, o Cesena foi eliminado e se despediu do torneio.

A Atalanta volta aos gramados no próximo domingo, às 14h (de Brasília), quando recebe o Empoli, novamente no Atleti Azzurri d'Italia, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, ás 11h, o Cesena visita o Juve Stabia, no Stadio Romeo Menti, pela 18ª rodada da Série B do futebol italiano.