Zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis renova parceria com empresa fornecedora de material esportivo

"A Puma acredita muito na valorização de jovens talentos do futebol, que serão os maiores ídolos do esporte no futuro. Iniciamos a parceria com o Vitor há alguns anos e estamos muito felizes em vê-lo colhendo resultados de seus esforços. Essa renovação simboliza nossa crença em seu potencial para alcançar resultados importantes no futebol, junto de um desejo de que ele inspire ainda mais as gerações futuras", destacou a diretora de marketing da Puma no Brasil, Luciana Soares.

Em busca de um sonho! ?? A nova série da TV Palmeiras/FAM conta a história dos jovens de 8 a 18 anos que estão sendo avaliados pela equipe Palmeiras International Experience para representar o Verdão na USA Cup, nos Estados Unidos! ? https://t.co/7ydQtr9Khg#AvantiPalestra pic.twitter.com/gB5KZhlTyC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 17, 2024 O negócio foi intermediado pela P&P Sport Management, empresa internacional que administra a carreira do zagueiro palmeirense. Claudio Fiorito, CEO da companhia, também falou sobre a importância da renovação. "Hoje o futebol exige que os atletas pensem, desde cedo, no futuro de suas carreiras. Essa renovação de contrato mostra que estamos no caminho certo. O Vitor tem uma carreira muito promissora e tenho certeza que este é só o início de muitas novidades boas que virão", finalizou.