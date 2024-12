Paraguai vence o Pumas e decide vaga na final da Brasil Ladies Cup contra o Bahia

Na noite desta terça-feira, a seleção do Paraguai venceu o Pumas, do México, por 3 a 1, pela segunda rodada da Brasil Ladies Cup. No Canindé, os gols paraguaios foram marcados por Claudia Martinez, Celeste Aguilera e Rivieros, enquanto Stephanie Ribeiro descontou para as mexicanas.

Com a vitória, o Paraguai chega a seis pontos, se mantendo na liderança do Grupo A do torneio. Já o Pumas fica com um ponto, em terceiro lugar, e não tem mais chances de chegar à final. Na Brasil Ladies Cup, os líderes de cada grupo se garantem na decisão.

Na última rodada da fase de grupos, o Paraguai enfrenta o Bahia em um confronto direto pela liderança da chave e, consequentemente, a vaga na final. A equipe baiana tem quatro pontos. Um empate já garante a seleção paraguaia na decisão. O duelo está marcado para quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Canindé.