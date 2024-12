Yamal sofre lesão no tornozelo e desfalcará o Barcelona por cerca de um mês

? Comunicado Médico!

Lamine Yamal sofreu um golpe no tornozelo direito durante a partida contra o CD Leganés. Exames realizados hoje confirmaram uma lesão de grau 1 no ligamento do tornozelo. O tempo estimado de recuperação é de 3 a 4 semanas. pic.twitter.com/6Y2qAWvze1

? FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 16, 2024

Apesar da pouca idade, Yamal é um dos principais nomes do Barça. Nesta temporada, soma seis gols e 11 assistências. Ele é o terceiro maior artilheiro da equipe, atrás de Lewandowski e Raphinha.

Além disso, em todas as cinco principais ligas da Europa, o atacante é o terceiro na lista dos jogadores que mais deram passes para tentos.

Sem Yamal, portanto, o Barcelona volta a campo no sábado, quando recebe o Atlético de Madrid, às 17 horas (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.