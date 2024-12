Marcos Braz revela por que Flamengo não liberou Gabigol ao Palmeiras no meio do ano

O atacante Gabigol, que se despediu do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro despertou interesse de clubes no Brasil, que tentaram sua contratação até mesmo antes do término de seu vínculo com o Rubro-Negro. Esse é o caso do Palmeiras, por exemplo.

Ex-vice-presidente do time carioca, Marcos Braz, revelou o motivo pelo qual não liberou o atleta de 29 anos quando o Verdão fez a investida, em entrevista ao canal Benja Me Mucho, no Youtube.

"O problema é que a gente caiu do mesmo lado que o Palmeiras na Libertadores. Eu falei de uma maneira educada que o Flamengo, para o Palmeiras, não liberava", disse o ex-VP do Flamengo.